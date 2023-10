Penelope Cruz, bella d’ autunno

Chi ha detto che le stampe floreali debbano essere prerogativa assoluta dei look primaverili ed estivi? Di certo questa regola non vale per Penelope Cruz, che in occasione della premiere newyorchese del film "Ferrari" ha dimostrato come le stampe a fiori possano rappresentare delle valide alleate di stile anche in autunno inoltrato.