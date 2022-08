Pamela Anderson a Malibu, il look che fa discutere

Pamela Anderson ha sempre fatto scalpore con i suoi look sopra le righe e spesso molto provocanti. Eppure, lontana dalle riviste patinate, la prorompente attrice ha dismesso i panni della diva, lasciando il posto a una "normale" casalinga di Malibu intenta a sbrigare le sue faccende. Tutto regolare fin qui, se non fosse che ha scelto di indossare per l'occasione un paio di ciabatte col tacco super firmate e un tantino discutibili.