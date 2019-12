Miriam Leone: “Celebro il nuovo anno con un nuovo look”

Ennesimo cambio di look per Miriam Leone. L'attrice ha postato sul suo account Instagram una foto che documenta il ritorno all'amato rosso, dopo un periodo biondo platino. E ha scritto: "Celebrating holidays e l'anno nuovo ✨( che sta arrivando, Lucio) with a new haircut... e colore! ❤️ 💇🏼‍♀️ "