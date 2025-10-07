Penelope Cruz, il look in pelle tutto da copiare

Pubblicato: 7 Ottobre 2025 20:38

Parata di stelle per il debutto di Matthieu Blazy. Alla prima sfilata del nuovo direttore creativo di Chanel c’erano reali (Charlotte Casiraghi in prima fila) e alcune tra le dive più famose di Hollywood. A farsi notare, seppur con semplicità, è stata Penelope Cruz. L’attrice spagnola sfoggia un look classico ma di grande fascino, tutto da copiare in queste prime giornate d’autunno. Il bomber in pelle è perfetto in contrasto con i jeans chiari e i grandi orecchini in oro.
