Penelope Cruz, il look in pelle tutto da copiare
Parata di stelle per il debutto di Matthieu Blazy. Alla prima sfilata del nuovo direttore creativo di Chanel c’erano reali (Charlotte Casiraghi in prima fila) e alcune tra le dive più famose di Hollywood. A farsi notare, seppur con semplicità, è stata Penelope Cruz. L’attrice spagnola sfoggia un look classico ma di grande fascino, tutto da copiare in queste prime giornate d’autunno. Il bomber in pelle è perfetto in contrasto con i jeans chiari e i grandi orecchini in oro.