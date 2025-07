Helen Mirren sfila a Parigi e ci ricorda che lo stile non ha età

C’è chi sfila per mestiere e chi — come Dame Helen Mirren — lo fa per natura. Al défilé Walk Your Worth di L’Oréal, sotto la Torre Eiffel, incanta con un abito glitterato argento firmato Elie Saab, maniche svolazzanti e un’aura da vera musa. Ma il dettaglio che fa la differenza è la chioma: libera, cotonata, voluminosa. Selvaggia come il suo spirito. In un solo look c’è tutta la sua estetica: glamour teatrale, ironia scintillante, zero paura di osare. Che si tratti di un red carpet a Cannes o di una première supereroistica, Helen Mirren non veste per piacere — si diverte, domina, e detta legge. E questa gallery lo dimostra.