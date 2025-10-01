Tremate, il flippy bob è tornato: da Keira Knightley a Gigi Hadid, le star con il caschetto anni Novanta

Buone nuove all’orizzonte per la nutrita schiera di Nineties Babies — o Millenials, qualora lo si preferisca — all’ascolto: quel nostalgico caschetto spettinato di gran voga in quell'iconica epoca è ufficialmente da ritenersi tornato. Ora ribattezzato come flippy bob (anche detto flipped bob, le opinioni sono ancora divise in merito), prende il nome dalla particolare direzione data alle punte del capello, messe in piega rigorosamente verso l’alto, per un’impennata di glamour istantanea. L'ispirazione principale proviene invero dalle acconciature tipiche del panorama anni Sessanta, da semiraccolti e ponytail con questo movimento ma, se la versione originale contemplava chiome vaporose e piene, il suo odierno ritorno ha assunto un’aura sofisticata del tutto inedita. Vediamolo nel dettaglio, grazie al fondamentale contributo delle star.