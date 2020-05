Gli splendidi 60 anni di Rosario Fiorello

Showman a 360°, artista che ha attraversato i decenni vedendo l'Italia passare dai tempi in cui il suo Karaoke era un'innovazione di rottura ai momenti in cui, invece, la comunicazione viaggia in maniera immediata sui social. Ex codino, uomo che ha saputo rialzarsi dal baratro grazie all'amore, mattatore capace di dominare come pochi un palco complesso come quello di Sanremo: tutto questo e molto altro è Rosario Fiorello, che spegne oggi 60 candeline. Scopriamo assieme i Vip che gli hanno dedicato un pensiero per questo compleanno importante.