Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look dell’ottava serata
Continua la Festa del Cinema di Roma 2025: i riflettori dell'ottava serata erano puntati su La lezione, film di Stefano Mordini con focus sulla violenza di genere, la percezione dell’altro e i traumi irrisolti. Protagonisti del thriller Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, insieme sul tappeto rosso per promuovere il proprio lavoro. Ecco in foto l'attrice bolognese posare a favor di camera con addosso uno splendido abito nero, con scollo a cuore e maxi peplo, dal quale partiva il velluto a contrasto. En pendant le pumps dal tacco vertiginoso, visibili solo durante i movimenti attraverso il generoso spacco sul retro della gonna. Sensuale e moderna, voto: 9.5.