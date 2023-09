Fashion Media Awards, la star della serata

Si è svolta a New York la decima edizione dei Fashion Media Awards, i premi che celebrano le personalità più influenti del mondo della moda. La serata ha visto presenti moltissime star, che per l'occasione hanno sfoggiato look eccentrici e suggestivi. Tra le protagoniste indiscusse, l'attrice Sarah Jessica Parker, premiata come Shoe Brand of the Year per il suo brand di calzature.