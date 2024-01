Eva Longoria splendida ai Governors Awards 2024

Come ogni anno Los Angeles ha ospitato i prestigiosi Governors Awards, evento annuale che celebra i premi conferiti dal Consiglio dei governatori dell'Accademia (l'Irving G. Thalberg Memorial Award, il Jean Hersholt Humanitarian Award e l'Honorary Award, in pratica gli Oscar onorari). Abbiamo potuto ammirare un red carpet ricco di stelle nella cerimonia svoltasi il 9 gennaio, ma a occupare un posto speciale nel nostro cuore è stata lei: Eva Longoria, splendida in un abito che le calzava a pennello.