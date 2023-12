Carla Bruni, uno stile senza tempo

Icona della moda, cantautrice impegnata e Première Dame accanto a Nicolas Sarkozy: Carla Bruni è una donna che nella vita ha 'cambiato pelle' in numerose occasioni, adattando il suo stile al ruolo che era chiamata a 'vestire' di volta in volta. E se i suoi outfit dagli anni '90 ad oggi sono molto variegati, c'è una sola costante che li unisce tutti: l'eleganza innata che da sempre caratterizza l'ex modella. Come quando, nel 2018, calcò il red carpet del Festival di Cannes fasciata in un etereo abito bianco dalla vistosa scollatura.