Bella Hadid, la reginetta di Cannes

Tra le protagoniste indiscusse del Festival di Cannes 2024, Bella Hadid ha conquistato i fotografi sfoggiando look eleganti e seducenti sul red carpet. Ma anche lontano dal tappeto rosso la top model americana appare in forma smagliante: tra uno shooting e l'altro, la Hadid si è concessa una pausa gelato sulla Croisette. E il suo look, come sempre, pare destinato a far discutere.