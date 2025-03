Trasparenze, lingerie e teste di cavallo: i look ai BRIT Awards

Ieri si è tenuta sul palco della O2 Arena di Londra l’attesa 45esima edizione dei BRIT Awards, i prestigiosi premi musicali che ogni anno vengono conferiti nel Regno Unito ad artisti pop dalla British Phonographic Industry. Tanti i cantanti in lizza e quelli premiati, tra cui Charli XCX che ha trionfato con ben cinque statuette vinte, ma a catturare l’attenzione sono stati senza dubbio i look sfoggiati che, tra outfit stravaganti e mise super sensuali effetto vedo-non-vedo, hanno conquistato un posto d’onore sul red carpet dell’evento. Ecco i 12 look indimenticabili di questi Brit Awards!