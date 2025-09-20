Asia Argento, i 50 anni di una bad girl

Camaleontica, sopra le righe e sempre fedele a sé stessa, anche sul red carpet: Asia Argento compie 50 anni. L'attrice italiana ci ha abituati sin dagli esordi a look sorprendenti e originali, perfettamente in linea con la sua personalità: sul red carpet della Berlinale, nel 2022, ha ad esempio rubato la scena con un outfit da vera dark lady, caratterizzato da un elegante tailleur total black firmato Lanvin. Ad impreziosirlo, uno scenografico mantello plissettato, che sarebbe piaciuto molto a papà Dario.