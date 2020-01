Amanda Lear in passerella a 80 anni: la regina dell’alta moda

Sono passati quasi 60 anni dalla prima volta in cui è apparsa su una passerella, ma ancora oggi riesce a stupire con un fisico mozzafiato e una personalità dirompente: Amanda Lear è stata, senza alcun dubbio, la vera stella della sfilata di Jean-Paul Gaultier. L'età dovrebbe avanzare anche per lei, eppure ha ancora la grazia e l'energia di una ragazzina. Da vera icona della moda, Amanda ci ha regalato questa nuova, grande emozione nel corso di una serata importantissima. I riflettori erano tutti per lei, per il suo splendore e per le sue gambe asciutte e toniche da far invidia a molte modelle decisamente più giovani.