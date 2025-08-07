Apriamo la gallery con lei: Kylie Jenner, regina delle tendenze e autrice di una collezione di bikini che ha mandato in tilt lo shop online. Tra i pezzi più richiesti, questo due pezzi leopardato, sensualissimo, con reggiseno a balconcino e slip sgambato, progettato con un twist davvero originale. Il materiale è quello classico da costume da bagno, ma il design è chiaramente ispirato all’intimo: forme morbide, dettagli sartoriali, taglio preciso e ultra femminile. A completare il tutto? Ciliegie e vino bianco, perché anche lo styling fa parte del sogno.