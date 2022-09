Venezia 79, Rocio Munoz Morales illumina il red carpet

Il red carpet dellanon potrebbe essere più luminoso: ad aprire le passerelle della seconda serata è ancora una volta lei, la splendida Rocio Munoz Morales . Scelta come madrina per questa edizione del Festival, non potrebbe essere più felice ed emozionata. Ma davanti ai flash dei fotografi è semplicemente perfetta, con il suo sorriso radioso e una bellezza che toglie il fiato. I suoi, d'altra parte, la valorizzano moltissimo e non possono che conquistarci.