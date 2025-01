Timothée Chalamet a Roma, il red carpet del divo

Timothée e tutto il resto scompare. Anzi, tutti gli altri scompaiono. Nell'attesa serata dedicata all'anteprima romana di "A complete unknown", il giovane attore ha calcato il red carpet con la sicurezza di un veterano, senza tuttavia rinunciare alla spontaneità dei suoi 20 anni. Un vero e proprio trionfo per il divo americano, che non ha mai nascosto il suo amore per il Belpaese e la Città Eterna.