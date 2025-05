La terza serata del Festival di Cannes 2025 ci ha regalato una sfilata di look che ha oscillato tra il prevedibile e il sorprendente. Tanti abiti neri, qualche scivolone e pochissimi colpi di scena. Per questo oggi assegniamo un voto alle protagoniste più iconiche della serata. Ed ecco che quando arriva Luma Grothe, si ferma tutto. Il suo abito tempestato di maxi paillettes dorate brilla come una cascata di luce sulle scale del Palais. La linea aderente valorizza la silhouette, la scollatura profonda è bilanciata da uno styling sofisticato, il make-up è perfetto. Il red carpet la guarda, lei lo possiede. In mezzo a un mare di nero, lei è l’alba. Voto: 10