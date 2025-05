Anche la nona serata del Festival di Cannes ha riservato delle belle sorprese sul red carpet della kermesse con l’arrivo di numerose star internazionali e, soprattutto, tante top model. Durante la serata si sono tenute le proiezioni di numerose pellicole come The History of Sound e Affeksjonsverdi. Ovviamente non poteva mancare la consueta parata di star sul tappeto rosso della kermesse e tra loro, interprete del film Sentimental Value. Per l’occasione Elle ha scelto uno splendido abito a sirena didall’aria super romantica: scollo a cuore profondo, texture super scintillante e applicazioni di rose, Elle è apparsa come sempre eterea, con quell’allure da principessa contemporanea che le dona tantissimo.