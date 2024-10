I pro e i contro di paragonare il partner all’ex

Perché a volte paragoniamo il proprio ex al partner attuale? Come gestire in modo sano i ricordi dell’ex e vivere bene la relazione del presente

Fonte: iStock Perché a volte fa bene fare paragoni con l'ex

C’è una sorta di regola non scritta quando si inizia una frequentazione con una nuova persona: mai fare confronti con l’ex. Tutti lo dicono, vero? Confrontare le relazioni può essere deleterio, segno che sei ancora bloccata nel passato e che non sei pronta a voltare pagina. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Hai mai provato a riflettere che, a volte, ripensare all’ex e alla persona che eri in quella relazione, invece, potrebbe essere utile per conoscere meglio te stessa e quello che vuoi? Magari può essere un modo per imparare dagli errori fatti, capire cosa ti ha reso più felice e puoi evitare di ripetere determinati schemi. Quindi sì, ogni tanto, paragonare il partner all’ex può avere dei vantaggi!

Perché paragoniamo il partner all’ex?

Quando inizia una nuova relazione diventa quasi naturale fare un confronto tra il partner attuale e quello precedente. Ma perché lo facciamo? Il confronto nasce da una combinazione di fattori psicologici, emotivi e legati alle esperienze passate; spesso sono meccanismi inconsci, che derivano dal nostro bisogno di sicurezza, ma anche dal bisogno di controllo e comprensione delle relazioni. Si tende a cercare un punto di riferimento, familiare e che si conosce, ed è per questo che spesso torna alla mente l’ex e la relazione precedente. Tuttavia, per quanto naturale, è importante riconoscere i confronti positivi, in grado di renderti consapevole e presente nella relazione che stai vivendo, e quelli che, invece, sono deleterei per te e la relazione attuale.

I pro del paragonare l’ex al partner attuale

A volte, fare confronti può essere addirittura un bene: analizzare come si stava nella relazione precedente rispetto a quella attuale può essere un aspetto totalmente positivo. Non vi è l’intenzione di screditare il passato, ma semplicemente di analizzare te stessa nel presente; sentirsi felici, appagate e realizzate può essere il primo passo per pensare alla relazione anche nel futuro. Quindi, il paragone può far bene perché puoi:

Evitare errori del passato : paragonare il partner attuale all’ex può essere un tentativo di proteggersi da future delusioni. Se una relazione precedente è finita male, potresti fare confronti per evitare di rivivere situazioni simili e questo atteggiamento è un tutelare te stessa e amarti ogni giorno di più.

: paragonare il partner attuale all’ex può essere un tentativo di proteggersi da future delusioni. Se una relazione precedente è finita male, potresti fare confronti per evitare di rivivere situazioni simili e questo atteggiamento è un tutelare te stessa e amarti ogni giorno di più. Misurare il cambiamento (principalmente il proprio) : guardare il comportamento attuale rispetto al passato aiuta a vedere come si è cresciuti o cambiati nel modo di vivere le relazioni.

: guardare il comportamento attuale rispetto al passato aiuta a vedere come si è cresciuti o cambiati nel modo di vivere le relazioni. Esaltare le esperienze positive: ti senti bene con la persona che stai frequentando, sei la sua priorità e avete cose in comune? Ti piace come ti senti quando siete insieme? Allora vivi il presente.

I contro del paragonare l’ex al partner attuale

Quando si pensa all’ex in relazione al partner attuale, possono innescarsi confronti e paragoni fini a se stessi, quindi inutili o, addirittura, deleterei. Quindi ti consigliamo di evitare di pensare alla persona con cui hai avuto una relazione precedente se la tua mente inizia a vorticare su:

La vita precedente : idealizzare il passato è controproducente. Se ti concentri solo sui momenti belli della vecchia relazione, rischi di ignorare i problemi che l’hanno fatta finire. Se si pensa ai valori, agli obiettivi, allora il confronto può essere positivo, ma altrimenti si rischia solo di generare frustrazioni inutili, in te stessa e nel partner.

: idealizzare il passato è controproducente. Se ti concentri solo sui momenti belli della vecchia relazione, rischi di ignorare i problemi che l’hanno fatta finire. Se si pensa ai valori, agli obiettivi, allora il confronto può essere positivo, ma altrimenti si rischia solo di generare frustrazioni inutili, in te stessa e nel partner. La comunicazione : se inizi a confrontare gli aspetti comunicavi con l’ex e con il partner attuale, rischi di non dare spazio alla relazione presente. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, quindi confrontare stili diversi può portare a incomprensioni e tensioni ingiustificate.

: se inizi a confrontare gli aspetti comunicavi con l’ex e con il partner attuale, rischi di non dare spazio alla relazione presente. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, quindi confrontare stili diversi può portare a incomprensioni e tensioni ingiustificate. Le aspettative: quando si ha aspettative irrealistiche, la relazione può subire contraccolpi. Infatti, se ti aspetti che il partner attuale si comporti esattamente come l’ex in alcune circostante, rischi di restare delusa o di mettere sotto pressione il tuo partner e la relazione stessa. Ogni storia è unica, così come ogni persona, e per crescere e trovare il proprio equilibrio in coppia c’è bisogno di tempo.

Se fare i paragoni con l’ex può avere aspetti positivi, attenzione, perché può avere dei risvolti anche negativi, generando insicurezza e frustrazione nel partner e verso te stessa. Il rischio è quello di sabotare la relazione per aspettative esagerate e irrealistiche o per idealizzazioni del passato. Ogni relazione ha i suoi alti e i suoi bassi, ha aspetti positivi e negativi, ma confrontarla costantemente con una versione idealizzata del passato rischia di minare la fiducia e la serenità del rapporto che stai costruendo.

Che succede se sogni di fare l’amore con l’ex?

A volte può capitare di sognare di fare sesso con l’ex, ma significa che il tuo desiderio è di tornare con lui? Non necessariamente. Molto spesso, infatti, i sogni erotici non hanno il significato “letterale” del sogno. Magari, potrebbe voler dire che quello che stai vivendo in quel momento con il tuo attuale partner ti ricorda aspetti della relazione conclusa, qualche situazione che associ al tuo ex o al rapporto che avevi con lui. Potresti sfruttare questo sogno per chiederti se sei soddisfatta della relazione, per avere ancor più consapevolezza di te stessa e di ciò che vuoi.

Come gestire il ricordo in modo sano e vivere bene la relazione

Ricordare il passato e la storia che hai vissuto con l’ex è un aspetto importante della tua vita presente: attraverso gioie, dolori ed esperienze positive e negative, ti ha reso la persona che sei oggi. Per questo non c’è niente di male se vuoi parlare del tuo ex alla persona che stai frequentando, l’importante è che il ricordo sia utile per vivere bene la relazione attuale:

Accettare il passato : è normalissimo avere ricordi dell’ex e pensarci, soprattutto se la relazione è stata importante. Tuttavia, riconosci che il passato è passato. Usa queste esperienze per imparare e crescere, senza lasciare che influenzino negativamente il presente.

: è normalissimo avere ricordi dell’ex e pensarci, soprattutto se la relazione è stata importante. Tuttavia, riconosci che il passato è passato. Usa queste esperienze per imparare e crescere, senza lasciare che influenzino negativamente il presente. Consapevolezza e comunicazione : la consapevolezza è la chiave per far sì che i ricordi del passato non sabotino la tua relazione attuale. Quando ti accorgi che la tua mente si concentra troppo sull’ex, fermati un attimo e chiediti se questo sta influenzando il tuo comportamento. Se senti il bisogno di riflettere su ciò che provi, non tenere tutto dentro. Parlare apertamente con il partner, in modo rispettoso e senza fare paragoni espliciti, può aiutare a creare una connessione più forte.

: la consapevolezza è la chiave per far sì che i ricordi del passato non sabotino la tua relazione attuale. Quando ti accorgi che la tua mente si concentra troppo sull’ex, fermati un attimo e chiediti se questo sta influenzando il tuo comportamento. Se senti il bisogno di riflettere su ciò che provi, non tenere tutto dentro. Parlare apertamente con il partner, in modo rispettoso e senza fare paragoni espliciti, può aiutare a creare una connessione più forte. I punti di forza: tutte le relazioni e ogni persona sono uniche. È inutile cercare di riprodurre dinamiche passate, mentre puoi cercare di apprezzare ciò che rende speciale il tuo partner attuale.

Conoscere e riconoscere il proprio passato è importante, ma vivere bene una relazione significa concentrarsi sul presente e sulle opportunità che offre.