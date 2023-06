Maxima d’Olanda ama la moda controcorrente

Maxima d'Olanda è una Regina unica nel suo genere che ama la moda, ma a modo suo. Non si è mai lasciata guidare dagli stereotipi né da regole preconfezionate, spesso storcendo l'etichetta che in molte Famiglie Reali è una certezza granitica. Maxima veste seguendo i suoi gusti, l'umore del momento e l'occasione che interpreta in maniera del tutto personale. Ma stavolta con le paillettes ha toppato.