Letizia di Spagna, la Regina non delude mai

Letizia di Spagna non delude mai: la Regina si è recata a Barcellona per inaugurare il ventesimo anno di attività della Rete locale degli uffici tecnici del lavoro del Consiglio provinciale della città. Ha partecipato a un incontro sulla salute mentale e il mondo del lavoro, temi a cui tiene particolarmente. E anche in questa occasione il suo look ha conquistato tutti.