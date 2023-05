Letizia di Spagna alla cresima di Sofia: il look (a sorpresa)

La famiglia reale spagnola si è riunita per la Cresima della principessa Sofia, secondogenita di Felipe VI e Letizia di Spagna. L'Infanta ha ricevuto il sacramento nella parrocchia della Asunción de Nuestra Señora, ad Aravaca, poco fuori Madrid. Come per la Comunione, il sacramento è arrivato insieme alle compagne di classe del Collegio di Santa María de los Rosales, che la ragazza frequenta sin dall'asilo.