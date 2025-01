Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Torneresti con il tuo ex fidanzato?

Quando finisce un amore c’è sempre una ragione obiettivamente valida: un tradimento, l’impossibilità di capirsi, la consapevolezza che la relazione non poteva condurre a nulla. O anche l’esaurirsi di ciò che sembrava una passione e invece era solo un’infatuazione. Sta di fatto che, qualsiasi sia la motivazione dell’addio, ci sono certi momenti in cui ci prende la nostalgia di quella storia passata, forse a causa di un eccesso di malinconia, di un grigio pomeriggio di pioggia, di una canzone sentita per caso che ci riporta in mente una notte speciale.

I pro e i contro di tornare insieme

Ma è possibile tornare indietro? Riscrivere una storia già scritta? Ritrovare una passione perduta, dimenticare le offese, perdonarsi gli errori? Da quello che ci racconta la cronaca rosa, molti vip ci provano, ma quasi nessuno ci riesce. Forse perché i pro sono molti meno dei contro.

Il fattore “conoscenza”

Pro: Tornare con l’ex può avere tra i suoi plus il fatto che ci si conosce già, si è coscienti del modo di pensare e di reagire della persona con cui abbiamo passato una parte della nostra vita e abbiamo capito cosa non va.

Contro: È proprio per questo che dovremmo stare in guardia da un ritorno di fiamma, per quanto la sensazione di familiarità possa convincerci del contrario. Proprio perché conosciamo con chi abbiamo a che fare, dovremmo essere più che caute.

Il fattore “problemi irrisolti”

Pro: Se la nostra relazione si è interrotta lasciando delle questioni non risolte, tornare insieme potrebbe essere un’opportunità per affrontarle e trovare una soluzione.

Contro: Se in passato ci sono stati dei problemi che non abbiamo risolto, nulla ci garantisce che tornando insieme riusciremo a risolverli. Anzi, potrebbero presentarsi più aspri e divisivi di prima, portando a un’altra rottura.

Il fattore “voglia di tenerezza”

Pro: Se ci mancano tanto i suoi abbracci, i messaggi d’amore improvvisi, i baci appassionati e le paroline hot, forse l’amore da parte nostra non si è spento, o almeno non si è affievolito il desiderio. Vale la pena di verificare se anche da parte sua sia così.

Contro: La dolcezza dei ricordi altera la realtà e nasconde ciò che ha reso insostenibile il proseguimento della relazione. Ricordare solo gli aspetti più “piacevoli” della storia può portarci ad avere delle aspettative irrealistiche che possono causare delusioni cocenti.

Il fattore “cambiamento”

Pro: Ci sentiamo cambiate, cresciute, consapevoli. Siamo convinte di poter affrontare di nuovo la relazione con il nostro ex perché stavolta saremo più accorte e tolleranti, e lui stesso non compirà gli stessi errori del passato.

Contro: Per quanto possiamo essere cambiati entrambi, è difficile che una persona trasformi radicalmente il proprio modo di essere e di vedere le cose. Quello che ci ha ferito prima potrebbe ferirci ancora, quello che non sopportavamo prima potrebbe dimostrarsi ancora più insopportabile.

Il fattore “passato”

Pro: Siamo decise a voltare pagina perché siamo certe di poter scrivere di nuovo la nostra storia lasciandoci alle spalle il passato.

Contro: ma il passato non si dimentica di noi. I ricordi della relazione precedente non si cancellano e possono influenzare il nuovo rapporto. Basta un semplice battuta riferita a qualche “sgarbo” di ieri per rovinare il nostro oggi.

Il fattore “cosa pensa l’ex”

Pro: Per qualche forma di pudore o di timidezza, il nostro ex non ci ha mai fatto capire di voler tornare con noi. Se facessimo noi il primo passo, questo potrebbe aiutarlo a dimostrarci che anche per lui non è finita e che un nuovo inizio è possibile.

Contro: Il nostro ex non ci ha mai fatto capire di voler tornare con noi perché non vuole tornarci. Può far male, ma è così. Non esponiamoci al rischio di un bruciante rifiuto che non gioverebbe alla nostra autostima.

Esempi Vip di coppie tira-e-molla

Miley Cyrus e Liam Hemsworth: fidanzati nel 2012, lasciati nel 2013, ri-fidanzati nel 2015, sposati nel 2018, divorziati nel 2019. Lei ora sta con il batterista Maxx Morando.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: fidanzati nel 2012, un figlio e sposati nel 2013, separati nel 2015, ri-fidanzati nel 2019, lasciati nel 2020. Lei ora si dice single.

Bella Hadid e The Weeknd: fidanzati nel 2015, lasciati nel 2016, ri-fidanzati nel 2018, lasciati nel 2019. Lei ora sta con il cowboy Adam Banuelos.

Gigi Hadid e Zayn Malik: fidanzati nel 2015, lasciati nel 2018, ri-fidanzati nel 2019, una figlia nel 2020, lasciati nel 2021. Lei ora sta con l’attore Bradley Cooper.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: fidanzati nel 2002, lasciati nel 2004, ri-fidanzati nel 2021, sposati nel 2022, divorziati nel 2024. Single entrambi?



Insomma, anche tra noi “non-vip” c’è chi vorrebbe tornare con il partner di prima o almeno riprovarci, chi ne è incuriosita ma non è tentata, chi invece rifiuta con decisione il ritorno di fiamma.

E tu, da che parte stai? Gioca con il test che ti svela se davvero hai messo una pietra sopra al tuo ex (in senso metaforico, s’intende!) o se, in qualche modo, ne hai ancora nostalgia.