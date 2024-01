Parata di stelle allain Provenza. Alla Fondazione Maeght per l'Arte Contemporanea di Saint-Paul-de-Vence dove, tra opere d’arte di Giacometti e Mirò, Gigi Hadid è stata la protagonista della nuova sfilata per la collezione primavera/estate 2024. Ma la modella fidanzata di Bradley Cooper non era l’unica diva presente.