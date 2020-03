Festa del Papà, crea il bigliettino origami a forma di cuore

editato in: da

19 marzo, Festa del papà: un regalo originale fai da te, da personalizzare a piacimento e realizzare comodamente in casa, senza bisogno di alcun accessorio particolare, se non un foglio di carta e dei colori.

Perché se anche quest’anno la festa del papà sarà diversa e più difficile che mai, resterà senza dubbio nella memoria collettiva. E forse più che in ogni altro anniversario, diventa occasione per riflettere sulle cose che per troppo tempo abbiamo dato per scontate. Un abbraccio, un bacio, la vicinanza dei nostri genitori. Facciamo sentire loro quanto sono importanti per noi, diciamoglielo, ora più che mai.

E regaliamo loro tutti i cuori che possiamo…

Scarica questi pdf ( 1 e 2) e divertiti