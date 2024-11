Usha, chi è la moglie di J.D Vance, il vice di Donald Trump

Fonte: IPA Usha e J.D. Vance

J.D. Vance è pronto ad adempire alla sua carica di vicepresidente degli Stati Uniti accanto a Donald Trump, esponente repubblicano che ha ufficialmente trionfato all’Election Day del 5 novembre 2024.

Un ruolo complesso e ricco di responsabilità, che Vance porterà avanti contando sul supporto di Usha, sua moglie e compagna di vita dai tempi del college.

Chi è Usha Vance

Una donna che, in qualche modo, ha l’America nel nome. Usha Chilukuri Vance, la moglie del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, è ora una delle personalità più influenti del Paese. Nata il 6 gennaio 1986 a San Diego, Usha cresce in una famiglia di origini indiane molto rispettata.

Suo padre, ingegnere meccanico e insegnante alla San Diego State University, e sua madre, biologa molecolare all’Università della California, l’hanno cresciuta in un’atmosfera accademica che ha ispirato Usha sin da giovane a eccellere e a nutrire una profonda curiosità per il mondo.

Si diploma alla Mt. Carmel High School per poi proseguire gli studi a Yale e completare alcune esperienze che le hanno permesso di viaggiare all’estero. Quando torna a Yale, si iscrive al corso di legge, pronta a intraprendere la carriera di avvocata.

Fonte: Getty Images

Finiti gli studi, inizia a lavorare come assistente legale, collaborando con nomi come John Roberts, Brett Kavanaugh e Amul Thapar. È nel 2019, però, che ottiene un posto nell’Ordine degli avvocati e inizia a lavorare per o studio legale Munger, Tolles & Olson.

Una strada che la donna decide di abbandonare proprio nel 2024, in un momento decisamente decisivo per la sua famiglia e il futuro del Paese: Usha sceglie di dedicarsi alla famiglia e di seguire il marito J.D Vance nella sua carriera politica accanto a Donald Trump.

Usha e l’amore con J.D Vance, il vice di Trump

L’amore tra Usha e James David Vance nasce tra i banchi dell’università. I due si sono incontranti nel 2010 e fin da subito, grazie anche agli interessi comuni, iniziano una relazione molto solida. Lo stesso J.D. Vance la descrive come la sua “guida spirituale di Yale” e, dopo la laurea, convolano a nozze.

“Quando J.D. mi ha conosciuta ha affrontato le nostre differenze con curiosità ed entusiasmo. Voleva sapere tutto di me, da dove venivo, com’era stata la mia vita” ha spiegato Usha a luglio 2024 durante una convention repubblicana.

Nel 2014, i due si sposano in una cerimonia interreligiosa in Kentucky, dando inizio alla loro vita insieme in Ohio. Dal loro matrimonio nascono tre figli: Ewan, Vivek e Mirabel. Con il passare degli anni, Usha si è rivelata un supporto insostituibile per Vance, non solo come compagna di vita ma anche come guida nei momenti di sfida professionale e personale.

Fonte: Getty Images

Abbandonato il proprio posto di lavoro a favore della carriera politica di J.D Vance a fianco di Donald Trump e a scapito di Kamala Harris, ora Usha è ufficialmente la Second Lady americana.

Un ruolo che le permetterà di aiutare il marito confermando ancora una volta il suo valore come sostegno che l’ha sempre contraddistinta all’interno del loro rapporto: “Capiva istintivamente le domande che non sapevo nemmeno di dovermi porre e mi incoraggiava sempre a cercare opportunità di cui non sospettavo l’esistenza” ha raccontato il nuovo vicepresidente all’interno della sua autobiografia Elegia americana.