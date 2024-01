Fonte: Ansa Franz Beckenbauer e la moglie Heidi

È morto all’età di 78 anni Franz Beckenbauer, la leggenda del calcio tedesco. A dare l’annuncio la famiglia all’agenzia di stampa Dpa. Le sue condizioni di salute erano complesse e da diversi mesi non vi erano più sue tracce: la situazione era man mano diventata più complicata. Beckenbauer era completamente sparito dallo scorso aprile a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. L’ultimo aggiornamento sullo stato dell’ex calciatore e allenatore lo aveva dato il fratello Walter in un documentario che è stato pubblicato su ARD: “Se dicessi adesso che sta bene mentirei, e non mi piace mentire. Lui non si sente bene”, aveva fatto sapere.

“È con profonda tristezza che annunciamo che mio marito e nostro padre, Franz Beckenbauer, è morto serenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia”, si legge nel comunicato diffuso dalla sua famiglia. E poi: “Vi chiediamo di poter piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”.

Franz Beckenbauer: quante volte si è sposato e quanti figli ha

Due Mondiali, uno da giocatore (1974) e uno poi da Ct della Germania (1990), due Palloni d’Oro, vinti giocando da difensore, più tutta una serie di trofei con il suo club, il Bayer Monaco: 3 Coppe dei Campioni, una Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, 5 campionati, 4 Coppe di Germania. Franz Beckenbauer è stata una leggenda non solo per il calcio tedesco ma un simbolo del calcio mondiale per più di un decennio a cavallo tra fine Anni Sessanta e metà Anni Settanta. Intensa la vita privata di Franz Beckenbauer: l’ex difensore si è sposato tre volte e ha avuto cinque figli, di cui uno morto nel 2015 dopo una lunga malattia.

Franz Beckenbauer tra mogli, figli e nipoti

Neppure maggiorenne Franz Beckenabuer, classe 1945, ha avuto il primo figlio Thomas da una breve relazione con con l’impiegata assicurativa Ingrid Grönke. Beckenbauer ha rivelato riguardo al suo primogenito che vive e lavora come consulente per gli investimenti insieme alla moglie Illona e ai loro due figli Raphael e Niclas nella vicina Svizzera. Successivamente negli anni Sessanta Beckenbauer è convolato a nozze con Brigitte Wittmann, dalla quale ha avuto altri due figli: Michael e Stephan.

Mentre Michael Beckenbauer ora lavora come medico in un ospedale psichiatrico, Stephan Beckenbauer ha seguito le orme del suo famoso padre come allenatore di calcio. Dopo il primo divorzio, Franz Beckenbauer si è sposato altre due volte: prima con la segretaria della DFB Sybille Weimar e poi con Heidi, di ventuno anni più giovane. Da quest’ultima ha avuto altri eredi negli anni Duemila: Joel e Francesca. Il primo ha trascorso la sua infanzia in un collegio internazionale ed è stato molto vicino al padre durante la malattia; Francesca studia invece gestione immobiliare a Monaco.

Nel 2015 un grave lutto ha scosso l’esistenza del dirigente di calcio: Beckenbauer ha perso il suo terzogenito Stephan dopo una lunga malattia. L’allenatore di calcio 46enne, nato dal primo matrimonio dell’ex calciatore, è morto a causa di un tumore al cervello e ha lasciato la moglie Nicole e i figli Luca, Elias e Dominik. Per salvare suo figlio, Franz Beckenbauer si recò addirittura con lui in una rinomata clinica neurologica di Heidelberg. Ma alla fine anche i medici esperti furono impotenti contro il tumore inoperabile.