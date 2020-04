Lavori da casa? Ecco perché non dovresti stare in pigiama tutto il giorno

Lavorare da casa non è una gran cosa.anche se a volte può diventare faticoso: le ore di lavoro si dilagano, gli impegni familiari si sovrappongono a quelli professionali. E poi dobbiamo fare i conti con tutte le distrazioni che abbiamo all'interno dell'abitazione, cosa che non avviene quando invece siamo in ufficio e lontani da quella che consideriamo la nostra comfort zone: ovvero il frigorifero e la dispensa. In questo momento per molte di noi lavorare in smart working è indispensabile, ecco perché seguire qualche piccola regola vi aiuterà ad organizzare meglio il vostro tempo e il lavoro. La prima?