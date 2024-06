Ester Renzi, chi è la figlia di Matteo Renzi

Fonte: IPA Matteo Renzi

Ester Renzi è la figlia di Matteo Renzi, leader di Italia dei Valori ed ex Presidente del Consiglio. La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni, ha ricevuto una bellissima dedica di compleanno dal papà, che sui social ha pubblicato una serie di scatti personali accompagnati dalla didascalia: “Oggi è uno di quei giorni che rimane scolpito nel cuore per sempre. E non per le elezioni. Perchè la politica è importante ma la vita è più grande e più bella della politica. Oggi per la nostra famiglia è un giorno importante perché Ester compie 18 anni”. Ma chi è Ester Renzi, e cosa fa nella vita oggi?

Chi è Ester Renzi, la figlia di Matteo Renzi

Ester Renzi è la figlia 18enne di Matteo Renzi e Agnese Landini. La ragazza è nata l’8 giugno 2006, ed è la terzogenita del leader di Idv dopo Francesco ed Emanuele Renzi. Non si hanno molte notizie sul suo conto: sui social i suoi profili risultano rigorosamente privati, riaffermando la volontà di Ester di tenersi lontana dai pubblici riflettori. Lo stesso papà, d’altro canto, aveva spiegato in un’intervista a Verissimo come tutti i suoi figli abbiano vissuto serenamente la propria infanzia e gioventù, nonostante il cognome ingombrante: “Sono felice che loro abbiano sempre continuato a vivere una vita vera, non sono mai stati ‘figli dell’ex presidente del Consiglio'”.

Il nome di Ester Renzi è tuttavia balzato agli onori delle cronache quando, nel lontano 2016, per poter prender parte alla sua Comunione Matteo Renzi, all’epoca Premier, lasciò Roma per dirigersi a Pontassieve. Nel giugno 2024, invece, in concomitanza con le elezioni europee, Ester si è mostrata in pubblico insieme ai genitori: la ragazza, appena 18enne, ha votato nel seggio della scuola primaria Villani nel quartiere di Gavinana a Firenze.

La dedica di Matteo Renzi per la figlia Ester

Nonostante sia estremamente discreto e protettivo nei confronti della sua famiglia, Matteo Renzi non ha potuto fare a meno di celebrare con un post pubblico sui social i 18 anni della figlia Ester. Nel carousel, l’ex Premier ha raccontato in immagini le tappe più importanti della vita della ragazza, affiancandovi delle dolci parole: “Ricordo attimo per attimo la corsa improvvisa verso Careggi di quella mattina, la velocità del parto, la sensazione nel tenerti in collo appena nata mentre piangevi prima di adagiarti su Agnese. subito ti sei calmata” spiega il leader di Iv.

La narrazione prosegue con altri episodi impressi nella mente (e nel cuore) del politico toscano: “E il filmino che la mamma ti ha fatto con amore e cura ci ha ricordato quanto tu sia stata fonte di energia e di gioia nella vita della nostra famiglia. Nessun augurio da farti se non quello di essere felice. Di vivere veramente libera, indenne dal cinismo che spesso ci circonda, portatrice di entusiasmo, roccia per chi ti vuole bene. Non hai bisogno di nessuno che ti faccia volare come quando eri piccola: ora sai farlo da sola”.

Infine, l’augurio più bello per Ester: “Le braccia del tuo babbo e della tua famiglia ci saranno sempre. Perché anche se donna adulta e tosta (anche troppo) quale sei, per noi sarai sempre e comunque la nostra bambina. Buona vita Principessa”.