Il successo delle star favorisce le separazioni tra i N.I.P. (Not Important People)

Fonte: Getty Images Brad Pitt e Angelina Jolie

I tempi delle copertine patinate, dei baci sotto i riflettori e dei red carpet percorsi mano nella mano è finito, e ha lasciato spazio a rimpianti, rimorsi, accuse e, nei peggiori casi, a guerre e battaglie legali senza esclusione di colpi. Stiamo parlando dei divorzi V.I.P., quelli che popolano i tabloid internazionali e che vedono, come protagoniste, le star di Hollywood.

Notizie di cronaca, documentari e persino serie televisive vengono dedicate oggi, come non era stato mai fatto, ad attori, cantanti, modelli e celebrities dal successo internazionale. Non che si tratti di una novità assoluta, intendiamoci, del resto il divorzio è la conseguenza naturale di un rapporto che ormai è naufragato, indipendentemente dalle motivazioni. Quello che balza subito all’occhio, però, è il fatto che queste separazioni sembrano essere diventate una tendenza, non tanto per l’interesse che scaturiscono nel pubblico, quanto più per le conseguenze delle parti interessate. È davvero così?

A parlare dell’argomento è stata l’avvocata Laura Wasser. Non una legale qualsiasi, ma la donna che ha seguito alcuni dei divorzi più celebri dello show biz, come quello dei Brangelina e, più di recente, quello di Ariana Grande e Britney Spears. Secondo la divorzista più acclamata di Hollywood, il successo delle star influirebbero in qualche modo anche sulle separazioni tra i N.I.P. e non perché sia un trend, ma perché oggi le donne sono più consapevoli e sicure di quello che sono, di quello che valgono anche senza un uomo al loro fianco.

Perché il successo delle star favorisce il divorzio (e c’entra anche Barbie)

Cos’hanno in comune Ariana Grande, Britney Spears e Angelina Jolie? Hanno tutte divorziato, o lo stanno per fare, e hanno scelto di affidarsi a una donna: l’avvocata Laura Wasser.

Laura Allison Wasser, classe 1968, non ha bisogno di presentazioni perché i suoi clienti precedono la sua fama. Incoronata a regina dei divorzi dello show biz a stelle e a strisce, l’avvocata si è fatta portavoce di quella che è stata definita la rivoluzione del divorzio, non a caso è a capo della Divorce Evolution di Divorce.com. Specializzata in diritto di famiglia, e con un ufficio con sede a Los Angeles, la Wasser è stata nominata tra i 100 migliori avvocati dal California Daily Journal ed è apparsa nella lista delle 50 migliori avvocatesse di tutta la California.

La sua missione, ha spiegato in più occasioni, è quella di cambiare il volto del divorzio rendendo la separazione più accessibile e consapevole, eliminando ogni tabù. L’obiettivo è quello di diffondere una nuova consapevolezza, quella di diventare padroni del proprio destino quando si smette di essere una coppia. Ma Laura Wasser è famosa soprattutto per i suoi assistiti e per aver seguito alcuni dei divorzi più celebri di Hollywood.

Proprio l’avvocata è tornata a parlare dei casi che ha seguito, o meglio di come le separazioni dello show biz hanno in qualche modo incrementato anche i divorzi tra le persone normali, e non sicuramente popolari come Kim kardashian e Angelina Jolie. Lo ha fatto concedendosi in una lunga intervista a Cosmopolitan dove ha spiegato non solo come sopravvivere al divorzio, e ai propri ex, ma anche di come l’informazione e la consapevolezza diffusa stiano cambiando le cose, e soprattutto le donne.

L’avvocata ha raccontato che negli ultimi 10 anni di attività ha visto un cambiamento profondo nelle persone, e soprattutto nella controparte femminile, rispetto alla tematica della separazione. Una sorta di educazione rispetto alle conseguenze, sia dal punto di vista emotivo, ma anche e soprattutto finanziario e familiare, nel caso dei figli. “Le donne hanno assunto una nuova consapevolezza, sanno di avere potere finanziario ed economico”, ha dichiarato Laura Wasser, e questo è stato possibile anche grazie alla narrazione dei divorzi di Hollywood.

“Questa è stata l’estate in cui le donne sono passate dal sentirsi dire di avere potere a dire: Abbiamo il potere”, ha dichiarato la regina dei divorzi, aggiungendo che le donne lo hanno fatto andando a vedere Barbie, vestite di rosa e senza scusarsi, o partecipando ai concerti di Taylor Swift e Beyoncé, entrambe all’apice delle loro carriere.

La loro forza, sprigionata dai successi che scaturiscono indipendentemente dalla presenza di un uomo al loro fianco, è diventato un esempio per tutte le donne che si sentono in trappola nei loro matrimonio, o che comunque hanno paura ad allontanarsi da quella che è stata la loro comfort zone per anni.

A tutto questo, poi, si aggiunge l’inversione di tendenza della narrazione delle donne nella cultura popolare. Ed è qui che entra in gioco Barbie, uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi tempi che ha tinto, letteralmente, ogni aspetto della nostra vita di rosa.

Se è vero che fino a poco tempo fa nel cinema, così come in televisione e attraverso i media, le donne erano oggetto di pregiudizi e vittime degli stereotipi che da sempre divagano nella cultura maschilista dominante, è vero anche che negli ultimi tempi le cose sono cambiate, e lo hanno fatto anche con Barbie, la pellicola diretta da Greta Gerwig, che si è trasformata in poco tempo in un vero e proprio fenomeno di massa.

Secondo Laura Wasser, dunque, il merito di una nuova consapevolezza tutta al femminile è la naturale conseguenza di quello che è successo questa estate dove l’empowerment femminile è stato assoluto protagonista. A partire dall’uscita del film di Greta Gerwig, passando per le esibizioni di Taylor Swift e Beyoncé, la prima libera da ogni stereotipo e le altre due simbolo di successo e di potere al femminile.

Ma i divorzi sono davvero in aumento nel mondo? Ecco i dati

Le parole della regina dei divorzi non sono passate in osservate, soprattutto dal punto di vista dei dati che, secondo Laura Wasser, confermerebbero un’impennata di separazioni tra le persone, non solo vip. Ma è davvero così? Se l’avvocata divorzista può contare sulle sue personali esperienze, noi siamo andate alla ricerca di alcuni dati che confermerebbero questo trend.

Se sia una cosa positiva, o meno, lo lasciamo a decidere a tutta una serie di valutazioni che devono per forza di cose prendere in considerazione fattori soggettivi, personali, ma anche sociali e culturali. Quello che possiamo dirvi con certezza, però, è che è vero che i divorzi sono in aumento, e questo è un trend che non accenna ad arrestarsi.

Già qualche anno fa le stime rivelate dall’Euromonitor Intenational avevano parlato di un’importante ondata di divorzio prevedendo un aumento del 78,5% delle separazioni nel mondo entro il 2030. I dati sono stati confermati anche dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha svelato che in alcuni Paesi, come il Belgio, due coppie su tre scelgono di divorziare.

L’Italia non è nella top ten dei Paesi con il più alto tasso di divorzio e, al contrario del trend in essere, ha registrato un’inversione di tendenza negli ultimi anni dato che nel 2020 si sono verificati il 21,9% in meno dei divorzi rispetto a quelli del 2019 (indagine ISTAT). Secondo l’istituto di ricerca, però, quello che sembra un dato incoraggiante in realtà non ha nulla a che vedere con l’intenzione di preservare il matrimonio, quanto più alle tempistiche burocratiche e alle pratiche rimaste bloccate durante il periodo di emergenza sanitaria.

Insomma, divorziati e più felici? Secondo Laura Wasser sì: “Non è la fine, ma il primo giorno del resto della tua vita e, superando tutto questo, sarai più forte”, ha dichiarato l’avvocata di Hollywood.