Come scegliere la macchina da cucire

Un tempo assolutamente indispensabile in ogni casa, per poter provvedere da soli ai propri bisogni in fatto di abbigliamento o piccole riparazioni, la macchina da cucire è via via diventata uno strumento di nicchia, utilizzato quasi solamente da appassionati di moda fai da te. Eppure, sarebbe davvero bello tornare ad apprezzare l’antica arte del cucito. Non è poi così difficile, con un pizzico di impegno: potrai non solo sistemarti gli abiti su misura senza dover andare dal sarto, ma anche dedicarti a confezionare vestiti in autonomia risparmiando tantissimo. Bisogna però scegliere la macchina da cucire giusta per ogni esigenza. Scopriamo come fare.

Perché acquistare la macchina da cucire

Le nostre nonne non potevano fare a meno della loro preziosa macchina da cucire, solitamente un cimelio di famiglia che si tramandava di generazione in generazione. Era infatti uno strumento fondamentale per rammendare i vestiti, in un’epoca in cui questi dovevano durare per decenni (spesso passando da un fratello all’altro, sino alla loro completa usura). Oggi, sono davvero pochissime le persone che ne possiedono una, e ancor meno quelle che la sanno usare correttamente. Complici anche i negozi low cost, dove poter acquistare abiti a prezzi bassissimi, nessuno usa più cucire i propri indumenti in casa, né ripararli oltre ad una piccola scucitura o ad un bottone saltato.

La macchina da cucire sta tuttavia tornando di grande moda, e potrebbe rivelarsi un acquisto davvero molto utile. Basti pensare a quante volte i pantaloni acquistati si rivelano un po’ troppo lunghi di gamba e necessitano quindi di una rapida aggiustata. E poi, molte persone stanno ricominciando ad appassionarsi al fai da te, scoprendo il piacere di creare abiti con le proprie mani – e magari riciclando vecchie stoffe o vestiti ormai inutilizzati. Insomma, l’arte del cucito torna ad avere sempre più accoliti, e una buona macchina da cucire diventa indispensabile per decine di realizzazioni diverse.

Macchina da cucire: guida all’acquisto

In commercio si possono trovare decine di modelli diversi di macchine da cucire: come scegliere quella più adatta? Ci sono molti fattori da tenere in considerazione, dalla presenza di funzioni extra come la “taglia e cuci” o la “modalità ricamo” sino al numero di punti disponibili, con un occhio di riguardo per il prezzo. Naturalmente, per i principianti può andare bene un modello base che non abbia istruzioni troppo complicate da seguire, mentre chi ha già competenze può sbilanciarsi su una macchina da cucire con più funzionalità, per dare libero spazio alla propria creatività.

Macchine da cucire, i modelli base

Iniziamo proprio dai modelli migliori per chi è alle prime armi: solitamente si tratta di macchine da cucire dotate solo di funzionalità di base, in modo da non confondere le idee al suo utilizzatore. Sono perfette per piccole riparazioni e attività di cucito semplici, non costano troppo e possono comunque essere sfruttate per molto tempo, fin quando le esigenze non diventano quelle di un vero professionista.

La macchina da cucire Brother JX17FE, oltre al suo design innovativo con fantasia impressa sulla scocca in metallo, è l’ideale per i principianti: si tratta di un modello elettrico portatile con funzione di cucitrice automatica, dotato di 17 punti di cucito che racchiude le esigenze principali per piccoli lavori sartoriali. Il suo utilizzo è davvero intuitivo, la macchina stessa è molto piccola e compatta, risultando così facilmente maneggevole anche se non si ha molta esperienza. E la funzione braccio libero consente anche le cuciture circolari.

Offerta Macchina da cucire Brother JX17FE Un modello base perfetto per chi è alle prime armi

Anche la macchina da cucire Viola Atelier M14 è perfetta per chi vuole muovere i primi passi in questa nuova arte. Compatta e a basso consumo energetico, è dotata di doppia alzata che consente di effettuare cuciture anche su tessuti pesanti o stratificati. Inoltre ha numerose funzioni volte a facilitare l’utilizzo dei vari strumenti, come l’infilatura automatica dell’ago e l’avvolgimento della spola. Puoi dedicarti alla realizzazione dei tuoi abiti in tutta semplicità, grazie ai 14 punti di cui dispone. E la macchina viene fornita di un ottimo kit di partenza, che include aghi, 3 spolette, proteggi dita e piedino per cerniere.

Macchina da cucire Viola Atelier M14 Uno strumento essenziale per chi parte dal livello principiante

Macchine da cucire professionali

Le macchine da cucire professionali sono indubbiamente più costose e, spesso, anche più ingombranti: tuttavia si rivelano indispensabili per chi cerca qualcosa di più di una semplice cucitrice per piccole creazioni sartoriali. Sono infatti dotate di tantissime funzioni, come ad esempio la presenza della modalità “taglia e cuci”, che consente anche di tagliare e rifinire correttamente le stoffe, o la funzione “ricamatrice”, per creare disegni di ogni tipo.

Un ottimo modello è la macchina da cucire Singer ELITE ME475: un marchio, una garanzia. Perfetta per chi ha esigenze molto diverse, è dotata di ben 110 funzioni e 32 punti incorporati, per svolgere tantissime operazioni sartoriali. Il motore è del 20% più potente rispetto alle altre macchine e ha una velocità regolabile fino a 1.100 punti al minuto. Inoltre ha l’infila ago automatico e il piedino pressore integrato, per agevolare la realizzazione di ogni progetto. Infine, ci sono tantissimi accessori come l’illuminazione LED, gli aghi e le bobine, per iniziare subito a cucire.

Macchina da cucire Singer ELITE ME475 Ben 110 funzioni di cucito, per realizzare qualsiasi tipo di progetto sartoriale

La macchina da cucire Uten Overlook 200 è un modello ricco di funzionalità, per rendere semplicissima la realizzazione di tantissimi progetti di cucito. È computerizzata, con ampio schermo LCD per selezionare facilmente le operazioni che la macchina stessa dovrà compiere in autonomia. Sono disponibili ben 200 punti incorporati, un infila aghi, un sistema di avvolgimento rapido della bobina e un tavolo di espansione per rendere la cucitura più stabile. Grazie alle sue caratteristiche, è l’ideale per chi ormai ha bisogno di una macchina professionale.

Offerta Macchina da cucire Uten Overlook 200 La macchina da cucire professionale con tavola di espansione e ben 200 punti

Infine, un altro modello assolutamente di altissima qualità è la macchina da cucire Necchi NC-102D. Scocca in ABS e interno in pressofusione in alluminio ne fanno un esemplare estremamente robusto e durevole, perché si riveli un acquisto intelligente e in grado di soddisfare tutte le esigenze. La macchina è elettrica e dotata di 200 punti incorporati, con controllo della velocità, pulsante start/stop e display LCD (possiede persino la funzione memoria). È possibile regolare comodamente la lunghezza e la larghezza del punto.

Macchina da cucire Necchi NC-102D Indispensabile per i lavori professionali, con tantissime funzioni incluse

Come imparare ad usare la macchina da cucire

Se l’idea di imparare ad utilizzare una macchina da cucire un pò ti spaventa, nessuna paura: chiedi aiuto alla mamma, alla zia o ad un’altra conoscente oppure, ancora, cerca dei corsi di cucito nella tua città. Costano poco, sono composti da poche lezioni (quindi poco impegnativi) e ti forniscono le basi per iniziare subito a cucire con la tua macchina. In alternativa, al giorno d’oggi, puoi trovare anche dei corsi online di cucito oppure dei video gratuiti che ti insegneranno passo per passo l’uso di una macchina da cucire. Se nessuna di queste idee ti piace, non ti resta che leggere con attenzione il foglietto di istruzioni della tua macchina: ricorda che contiene sempre preziose informazioni e consigli per ottenere dei risultati ottimali.

