Ecco come decifrare il misterioso codice segreto di Instagram

Come decifrare il codice segreto di Instagram

Se come me, anche voi siete attivi sui social, soprattutto Instagram e TikTok, allora siete probabilmente sopraffatti dall’oscura tendenza di numeri e codici che vedete sulle storie e sui profili dei vostri amici.

Post con scritte numeriche come O22 o O43 sono ovunque. Ma cosa vogliono dire? Si tratta di un codice segreto inventano dalla Gen Z per rivelare il nome della propria crush senza però renderlo effettivamente pubblico. Il nuovo modo astuto di flirtare utilizza la funzione “Note” di Instagram, ed è diventato un vero e proprio trend. Vi spieghiamo come usare questo codice segreto dei social.

Cos’è Instagram Notes

Notes è una delle funzioni più recenti di Instagram. Si tratta di uno strumento che, visibile nella sezione dedicata ai messaggi privati, mette a disposizione uno spazio personale dove condividere dei brevi aggiornamenti testuali.

Per usare tale funzione, dovete accedere al vostro profilo Instagram, tocca le tre linee orizzontali in alto a destra per accedere al menu “Altro”. Da qui vi basterà selezionare “Note” dal menù e poi scrivere un testo di non più di 60 caratteri. Potete infine scegliere se condividere la nota solo con gli Amici più stretti oppure con tutti i follower.

Come funziona il codice segreto?

Educati e cresciuti per parlare correntemente il gergo dei social, la Gen Z ha inventato il proprio linguaggio segreto.

Ma come funziona il codice segreto? Ogni “chiave” di questo codice è formata dalla lettera O seguita da un numero, e rappresenta una singola lettera dell’alfabeto. Ad esempio, 022 in realtà significa la lettera A.

Per prendere parte al trend basterà creare una nuova nota e su essa scrivere il nome della persona che ci piace usando il codice segreto. Può sembrare un po’ confuso all’inizio, ma in realtà è abbastanza semplice; al punto che, secondo i dati di Meta, in solo un paio di settimane, grazie a questa tendenza, su Instagram Notes sono stati condivisi oltre 1,3 milioni di codici.

L’elevato tasso di utilizzo non è dovuto solo al fatto che si tratta di un trend divertente da provare. Il suo successo può essere attribuito anche al fatto che il metodo preferito della Gen Z per creare una connessione intima è online. Secondo il Trend Report 2023 di Instagram, più della metà degli utenti dei social media infatti si sente più a suo agio nell’essere vulnerabile online che di persona.

Come decifrare il codice

Diventato popolare per la prima volta su Instagram, la tendenza è ora esplosa anche su TikTok, dove gli utenti condividono l’intero nome della propria crush usando il codice segreto.

Se siete curiosi di scoprire tutti i significati dei numeri che appaiono sui vostri social (e magari scoprire se qualcuno ha preso una cotta per voi), ecco come decifrare il codice.

o22 = A

o76 = B

o99 = C

o12 = D

o43 = E

o98 = F

o24 = G

o34 = H

o66 = I

o45 = J

o54 = K

o84 = L

o33 = M

o12 = N

o89 = O

o29 = P

o38 = Q

o56 = R

o23 = S

o65 = T

o41 = U

o74 = V

o77 = W

o39 = X

o26 = Y

o10 = Z

Ovviamente, data la sua crescente popolarità, sempre più persone stanno imparando a decifrare il codice, riducendo quella segretezza che aveva spinto molti a prendere parte a questo trend. Ma se non siete vergognosi, o magari volete effettivamente iniziare una conversazione con la vostra crush, questo potrebbe essere un metodo divertente da provare!