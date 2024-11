NAPOLI – NEW YORK: la clip in esclusiva del nuovo film di Salvatores

Una clip in esclusiva del nuovo film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, in uscita il 21 novembre

NAPOLI – NEW YORK è il ritorno al cinema, ad uno dall’ultimo film, Il ritorno di Casanova, di uno dei maestri del cinema italiano, vincitore del premio Oscar nel 1992 con il capolavoro Mediterraneo: Gabriele Salvatores.

Il regista ha scelto per il suo 21esimo film di raccontare una storia epica, di respiro internazionale: l’avventura di due bambini orfani, in una Napoli piegata dalla miseria dell’immediato dopoguerra, che decidono di raggiungere la sorella maggiore in America, la tanto agognata terra della libertà, imbarcandosi come clandestini su una nave diretta a New York.

Fonte: 01 Distribution

Un grane cast, capitanato da Pierfrancesco Favino, nel ruolo del comandante della nave, per un film che raccontando una parte importante della nostra storia non troppo lontana (il soggetto è di Federico Fellini, ritrovato solo nel 2006), non può non avere dei rimandi al presente. In apertura, una clip in esclusiva del film.