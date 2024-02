Coltelli, le tecniche per affilarli e come si chiama la pietra da usare

Chi ama cucinare sa bene che un coltello affilato è fondamentale in ogni casa: ecco tutti i trucchi per far tornare la lama come nuova

Fonte: iStock Come affilare un coltello

Cucinare per alcuni è solo una necessità, ma per altri è una vera e propria passione: c’è chi si diletta tra i fornelli, preparando sempre qualche prelibatezza per se stesso e per i suoi cari. Ed è per questo importante avere tutti gli strumenti giusti per non dover fare troppa fatica. Ad esempio, in ogni cucina è bene avere almeno un buon coltello per tagliare e affettare: periodicamente, la sua lama andrebbe affilata per far sì che torni come nuova. Scopriamo quali sono le tecniche migliori e quali attrezzi utilizzare.

Come affilare i coltelli

Che si tratti di un coltello utilizzato per pelare la verdura o per tagliare la carne, è importante che sia ben affilato: non soltanto perché vi permetterà di fare molta meno fatica, ma anche perché vi sarà utile per ottenere un risultato migliore (provate a pensare di pelare una patata con un coltello dalla lama che ha quasi completamente perso il filo!). Non c’è ovviamente bisogno di acquistare un nuovo coltello ogni volta che l’affilatura inizia a venire meno, sarebbe solo un incredibile spreco di soldi. Meglio scegliere sin da subito coltelli di alta qualità e i giusti strumenti per affilarli in casa. Vediamo quali sono.

La cote

Il metodo più professionale per affilare un coltello consiste nel fare uso di una pietra specifica, chiamata cote. Si tratta di una lastra rettangolare che può essere realizzata in diversi materiali, come il carburo di silicio o la ceramica. Prima di essere utilizzata, solitamente va lubrificata con dell’olio o dell’acqua (si distinguono, in base a questa caratteristica, in coti ad olio e coti ad acqua). A questo punto non dovrete far altro che scegliere la “faccia” più adatta alle vostre esigenze: ogni pietra, infatti, ne ha due con grana differente.

Quella più ruvida e grossolana serve per affilare coltelli che hanno quasi completamente perso la loro capacità di tagliare, e hanno quindi bisogno di un trattamento più “aggressivo”. Al contrario, la faccia dalla grana più sottile è utile per dare una leggera affilata ad un coltello ancora in buone condizioni, per rendere il suo taglio perfetto. Sistemate dunque la pietra con in alto il lato che vi serve e iniziate a far scorrere la lama del coltello su di essa, nella direzione opposta a quella usata per affettare. Continuate finché non raggiungete il risultato desiderato, quindi procedete anche con l’altro lato della lama.

L’acciaino

Un altro strumento molto utile e più facile da utilizzare è l’acciaino, un affilatore in acciaio dotato di una comoda impugnatura, che permette di eliminare i graffi e le irregolarità presenti sulla lama, migliorando il suo taglio. Tenendolo in mano con la punta verso l’alto, inclinatelo in posizione angolata e iniziate a passarvi il coltello, in modo che quest’ultimo formi con l’acciaino un angolo di circa 20°. Cercate di mantenere la posizione per tutta la durata del procedimento, affinché la lama si affili in maniera uniforme. Usate una certa pressione per ottenere un risultato perfetto.

Il metodo del coltello affilato

Sapevate che si può affilare un coltello utilizzando… un altro coltello già ben affilato? Si tratta di una tecnica alquanto particolare, che richiede un po’ di attenzione e di manualità – il rischio, infatti, è quello di rovinare la lama di entrambi i coltelli. È utile quando, per un motivo o per un altro, vi trovate sprovvisti di altri strumenti per affilare i vostri attrezzi. Come fare? Innanzitutto, assicuratevi che il coltello che volete utilizzare sia davvero molto affilato, altrimenti non otterrete alcun risultato. Quindi, impugnatelo bene e poggiate l’estremità della sua lama su una superficie di lavoro.

Inclinate il coltello di circa 20°-25° rispetto al piano, poi iniziate a passare la lama da affilare sulla sua parte superiore, sempre in posizione angolata. Spingete il coltello senza filo avanti e indietro, applicando una leggera pressione e mantenendo costante la sua angolatura per un risultato uniforme. Una volta affilato il primo lato, girate il coltello e ripetete il procedimento dall’altra parte. Vi servirà sicuramente un po’ di pratica prima di riuscire nell’operazione, ma potrebbe rivelarsi utile imparare per non trovarvi in difficoltà se doveste rimanere senza altri strumenti.

Il trucco della tazza

Se avete un piccolo coltello che non taglia più molto bene e non avete troppe pretese, potete sfruttare un trucchetto semplicissimo per renderlo un po’ più affilato. Non aspettatevi risultati eccellenti, perché si tratta di una tecnica “casalinga” adatta soprattutto a coltelli da frutta o a quelli da verdura, quando non hanno ancora completamente perso il filo. Come funziona? È davvero molto facile: prendete una tazza da tè o una tazzina da caffè e rovesciatela, posizionandola a testa in giù sul piano di lavoro. A questo punto, non dovrete far altro che strofinare la lama sul lato inferiore, quello sul quale solitamente poggiate la tazza.

Volete sapere quale segreto si cela dietro questo metodo? Le tazze e le tazzine sono realizzate in ceramica, un materiale duro e abrasivo, perfetto per l’affilatura dei coltelli. In effetti, come abbiamo visto con la cote, spesso viene utilizzato anche in ambito professionale per creare strumenti per affilare le lame. Certo, la ceramica di una tazzina non è proprio adatta per questo scopo, motivo per cui il risultato non sarà dei migliori. Ma potrebbe rivelarsi più che sufficiente per le esigenze casalinghe. Ricordate di utilizzare una tazza vecchia, per evitare di rovinarla.

Come affilare un coltello in ceramica

Abbiamo appena detto che la ceramica è un materiale molto duro, ma al tempo stesso abbastanza fragile. Se è perfetto per affilare un coltello, cosa succede se è il coltello stesso ad essere realizzato in ceramica? In questo caso, spesso i classici strumenti casalinghi non sono sufficienti. Per fortuna, essendo ormai questi coltelli molto diffusi nelle cucine di tutto il mondo, non è difficile trovare anche i giusti attrezzi per affilarli. In commercio esistono appositi acciaini, che permettono di ottenere una lama super affilata in tutta sicurezza, senza rischiare di danneggiarla. È ottima anche la pietra diamantata, una cote speciale adatta proprio al trattamento della ceramica. Usando questi strumenti, potrete avere dei coltelli sempre affilati e durevoli nel tempo.