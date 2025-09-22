Calvin Klein, venduto l’attico di New York per oltre 3 milioni di dollari
Calvin Klein, venduto l’attico di New York
Pubblicato: 22 Settembre 2025 12:40
Calvin Klein ha venduto il suo favoloso attico nel cuore di New York per oltre 3 milioni di dollari, pari a 2,57 milioni di euro. Engel & Völkers, specializzata in immobili di lusso, ha gestito la vendita
