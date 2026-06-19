Le 7 migliori app per progettare il giardino dal planner 2D alla realtà aumentata

iScape Giardino residenziale con grande aiuola rocciosa fiorita, prato verde curato e zona living esterna aperta sulla casa

Con le applicazioni di landscape design di ultima generazione, trasformare il proprio giardino diventa intuitivo, divertente e alla portata di tutti. Dai planner tecnici in 2D ai simulatori in realtà aumentata, fino alle piattaforme basate sull’intelligenza artificiale capaci di elaborare rendering da una semplice foto, gli strumenti digitali cambiano le regole del gioco.

Chiunque abbia la fortuna di possedere un pezzetto di terra, un ampio terrazzo o un cortile sa bene quanto sia stimolante – ma anche complesso – pianificare l’outdoor perfetto.

Dove posizionare il tavolo da pranzo per evitare il sole del pomeriggio? Quali piante sopravviveranno all’inverno? Come apparirà quel cespuglio di plumbago accanto alla recinzione?

Se un tempo servivano carta e matita, oggi la tecnologia si incrocia con il giardinaggio direttamente dallo schermo dello smartphone. Ecco le 7 migliori app da scaricare per pianificare la propria oasi verde.

Spacelift

Spacelift

Una delle piattaforme più avanzate per la progettazione di giardini, presentata dal designer pluripremiato Matt Keightley al Chelsea Flower Show e basata su un motore di intelligenza artificiale.

Il funzionamento è semplicissimo: da una foto della zona e una breve descrizione dello stile desiderato, l’AI genera layout e schemi di piantumazione personalizzati. Insieme a ogni progetto, l’applicazione restituisce una lista della spesa e un piano d’azione concreto per passare dal digitale al reale.

Gratuita con opzioni di acquisto in app per funzionalità avanzate.

Planter

Se l’obiettivo è creare un orto o un giardino di erbe aromatiche, Planter è il punto di riferimento. L’app è focalizzata sulla coltivazione di frutta e verdura: crea una griglia che permette di visualizzare le fioriere e gestire al millimetro spazi e distanziamento tra le colture. Il suo punto di forza è l’immenso database sulla compatibilità delle piante, che segnala istantaneamente quali ortaggi crescono bene insieme e quali si ostacolano. In base alle piante scelte, genera automaticamente il calendario di semina, trapianto e raccolto.

Prova gratuita e abbonamenti a partire da 25 euro/mese.

Willow

Willow

Willow unisce l’aspetto visivo alla gestione quotidiana. Permette di strutturare e pianificare l’outdoor in un ambiente interamente 3D che traccia anche il percorso reale del sole nella posizione geografica esatta, per posizionare le piante nel punto di luce perfetto. L’app può essere abbinata a sensori intelligenti che monitorano umidità del terreno, dell’aria e temperatura, con notifiche per l’irrigazione e un diario smart per la cura.

Pacchetti a partire da 39 euro/mese.

Smartplant

Smartplant

Nata per la cura e il monitoraggio del giardino, Smartplant sfrutta l’identificazione istantanea tramite fotocamera per riconoscere specie vegetali, parassiti e malattie. Si può utilizzare anche nella fase di pianificazione: con i suoi filtri si trovano le piante perfette in base al colore, alle dimensioni e alla capacità di attirare gli impollinatori come api e farfalle. Il punto di forza è la chat con esperti, sempre disponibili per assistenza e suggerimenti.

Gratuita con opzioni di acquisto in app per funzionalità avanzate.

iScape

iScape

Con la realtà aumentata o caricando un’immagine, iScape permette di visualizzare il risultato finale dello spazio esterno e di “appoggiare” virtualmente sul terreno alberi, aiuole fiorite, pergolati o elementi di design da esterno. Con 4 milioni di utenti è tra le applicazioni più celebri per la progettazione paesaggistica, ideale sia per rinnovare l’area verde in autonomia sia per condividere il progetto con una squadra di giardinieri.

Prova gratuita e abbonamenti a partire da 26 euro/mese.

Home Outside

Unsplash

Sviluppata dallo studio della celebre paesaggista Julie Moir Messervy, Home Outside elimina la complessità dei software professionali con un approccio “tap-and-drag”. Mette a disposizione oltre 800 elementi disegnati a mano per posizionare vialetti, patii, alberi e zone barbecue, con un contatore di sedute per pianificare le feste all’aperto. Funziona a livelli sovrapponibili, permettendo prove e modifiche senza perdere il disegno originale, con note per tracciare i dettagli di ogni pianta.

A pagamento.

Home Design 3D

Per un progetto a tutto tondo che coinvolge interni ed esterni, Home Design 3D consente di tracciare i confini esatti della proprietà, ridisegnare la struttura architettonica dell’outdoor e inserire elementi di design complessi. La visualizzazione passa fluidamente dal 2D tecnico al 3D fotorealistico, permettendo di “camminare” virtualmente nel nuovo spazio per valutarne le proporzioni prima di posare anche un solo mattone.

Gratuita con opzioni di acquisto in app per funzionalità avanzate.