Milano Home 2025, tour tra l’eccellenza dell’artigianato per le casa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Milano Home Weissestal a Milano Home

Milano Home è l’appuntamento imperdibile che celebra la casa e il design in tutte le sue forme, svelando le ultime tendenze e le eccellenze artigianali nel settore dell’arredamento, del tessile e dell’home décor. La seconda edizione si tiene dal 23 al 26 gennaio 2025 alla Fiera di Milano (Rho).

Milano Home, cos’è

Giunta alla seconda edizione, Milano Home è la manifestazione di Fiera Milano dedicata al mondo dell’abitare, dove vengono presentati tantissimi prodotti, idee e novità, accompagnati da un ricco programma di eventi , oltre a spazi dedicati all’artigianalità e alla sostenibilità, per valorizzare le eccellenze del “fatto a mano” e promuovere un futuro più consapevole per i retailer del settore.

Il racconto degli oggetti rimane al centro della manifestazione, attraverso le proposte e le storie di produttori, i maestri artigiani e i giovani talenti emergenti, che condividono i valori fondanti della visione di Milano Home: originalità, autenticità, qualità e innovazione. In scena una proposta completa del mondo casa: dalle fragranze al tableware, dalla decorazione fino al concept gift.

Milano Home 2025, cosa vedere: l’artigianato d’eccellenza

Visitare Milano Home è come intraprendere un Grand Tour, inteso come il tradizionale viaggio di scoperta, in questo caso tra le eccellenze manifatturiere italiane e straniere, di cui vengono raccontate storia e origine.

Fonte: Milano Home

La manifestazione si snoda in quattro padiglioni – Elements, Vibes, Mood e Taste – ognuno dedicato a un universo di idee e innovazioni. Nello specifico, Elements ospita l’eccellenza nell’home décor, con soluzioni creative e sostenibili, Vibes propone profumazioni, tessuti e oggetti che coinvolgono i sensi e favoriscono il benessere. Mood è lo spazio in cui il design esprime creatività e lifestyle, con oggetti che unici gli ambienti abitativi ed infine Taste è dedicato all’arte della tavola, con prodotti per la tavola, la cucina e la convivialità.

Fonte: Milano Home

Milano Home 2025, prodotti, contaminazioni e combinazioni

Accanto a questo percorso espositivo, Milano Home ci sono aree speciali , pensate da Milano Home per presentare al meglio i prodotti e suggerirne storie e nuove possibili combinazioni e contaminazioni.

NOVEBOTTEGHE convergenze materiche. Il progetto espositivo ideato da gumdesign è un progetto indipendente che racconta del saper fare, del territorio e delle sensibilità artigianali in tutta Italia. Protagonisti 9 tra artigiani ed imprese che raccontano la loro produzione attraverso la materia e la sua lavorazione, la tecnica e la creatività, proponendo prodotti davvero unici .

The Green Circle – Ideato e curato da Raremood, il dipartimento di bio-interiors di Goldmann & Partners – esplora le innovazioni sostenibili globali con nuovi materiali e prodotti e qui accoglie prodotti e aziende provenienti da tutto il mondo, selezionati per le loro caratteristiche sostenibili ed estetiche, con l’obiettivo di promuovere un nuovo paradigma per il mondo casa

Fonte: Milano Home

L’isola di vetro, realizzata con Consorzio Promovetro di Murano , con aziende ed opere create dai diverse aziende e relativi maestri vetrai muranesi: una panoramica dell’estrema varietà di tecniche e prodotti che l’isola di Murano può offrire al consumatore, un mix di “vetri” dal sapore tradizionale o contemporaneo, ottenuto in fornaci, laboratori e botteghe artigianali.

Fonte: Milano Home

Manifatture in Scena – ideata con Ulderico Lepreri, architetto esperto conoscitore dell’Arte della Tavola – mette luce le grandi manifatture europee e l’arte della tavola.

Brand Power, iniziativa in Italia che mette in connessione i fornitori di premi e i brand con il marketing di industria, distribuzione e servizi e Piazza di carta, un’area interamente dedicata allo stationery e agli oggetti del mondo della carta e della scrittura.