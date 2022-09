Alberi di Natale su moranduzzo.com

Amato, ammirato e scelto con cura: l’albero di Natale è senza dubbio il re delle feste. Da secoli decoriamo e abbelliamo il nostro abete in attesa dell’arrivo della notte più incantevole dell’anno, quella del 24 dicembre, quando le famiglie si riuniscono ed è proprio lì, sotto l’albero, che si scambiano i regali.

Trovare l’albero di Natale giusto non è semplice. Si tratta di una questione di gusti, ma anche di stile, arredo e praticità. Per portare un pizzico di fantasia, bellezza e fascino in casa e vivere appieno un periodo straordinario fatto di colori, luci e amore.

Alberi di Natale 2022: una piccola guida

Ogni anno si presenta lo stesso dilemma: come scegliere l’albero di Natale? Le opzioni a disposizione sono tantissime, a partire dall’albero naturale o artificiale, sino alla grandezza, all’altezza e agli accessori.

L’albero di Natale vero ha senza dubbio un grande fascino, ma…anche diverse controindicazioni. Innanzitutto tende a sporcare il pavimento, perdendo moltissimi aghi, inoltre presenta delle irregolarità – come è naturale che sia – con buchi nella chioma e rami secchi che rischiano di non renderlo molto suggestivo. A ciò si unisce l’aspetto ecologico e l’idea di tagliare un albero che morirà subito dopo le feste solamente per abbellire la propria casa.

Cosa fare dunque? Oggi sono disponibili moltissime versioni dell’albero di Natale artificiale, realizzate con grande cura e utilizzando le migliori tecnologie. Fra le più innovative c’è il Real Touch, ossia un ramo che viene prodotto usando un metodo di stampaggio ad iniezione con calchi di rami d’abete vero. Il risultato è realistico e davvero impressionante, così tanto che sia al tatto che alla vista è impossibile distinguere un albero vero da uno artificiale.

Altri aspetti da prendere in considerazione riguardano l’altezza e l’ingombro che dovranno essere proporzionali alla stanza in cui verrà collocato l’abete. E gli addobbi? Anche da questo punto di vista c’è l’imbarazzo della scelta ma bisogna scegliere in base alle proprie disponibilità. Chi ha poco tempo e vorrebbe un effetto più naturale, potrebbe puntare su un albero di Natale con le lucine incorporate, limitandosi ad aggiungere le palline o altre decorazioni natalizie. Di grande effetto pure la versione innevata, per dare un tocco di charme a ogni stanza e creare l’atmosfera tipica (e magica) del Natale.

Moranduzzo e gli alberi di Natale novità 2022

Quali saranno gli alberi di Natale più trendy del 2022? Anche con l’atmosfera delle feste l’impronta ecologista non manca. Ma cosa fare se si sogna un abete vero? L’Albero di Natale Abete Everest Moranduzzo non è solo bello, ma, grazie alla tecnologia real touch, regala le stesse sensazioni di un albero in mezzo a una foresta. Disponibile in varie altezze (180-210-240-270 cm) si assembla velocemente ed è l’ideale per regalare la magia del Natale ad ogni ambiente.

Le lucine non sono mai abbastanza? Per un abete di Natale 2022 perfetto da postare sui social la soluzione è l’albero di Natale innevato con le luci incorporate. Un pezzo unico e straordinario per portare tutta la bellezza delle festività in casa, grazie a un design nordico e di grande fascino.

L’albero più chic per il Natale 2022 però resta il Monte Cimone Verde. Un abete ultra realistico realizzato con il calco dei rami di un vero albero. Le luci incorporate, la forma slim con poco ingombro e la cura dei dettagli lo rendono un albero imperdibile per decorare casa e dare un tocco di glamour.

Il nostro shop online Moranduzzo un punto di riferimento per il natale 2022

Dove c’è l’atmosfera unica del Natale c’è Moranduzzo. Un sito dedicato alle festività con una lunga storia iniziata nel 1946 grazie a quei primi ornamenti ideati a Firenze da Dario Moranduzzo. Da allora creatività e originalità non hanno mai abbandonato quest’azienda che ha continuato a crescere, portando la gioia delle festività e la sapienza artigiana in migliaia di case. Oggi, decine di anni dopo quelle creazioni, la storia della famiglia continua, grazie anche alla ricerca continua e all’impegno che hanno consentito a Moranduzzo di diventare un punto di riferimento per chi ama il Natale.