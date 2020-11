Tempo di regali

A Natale regala bellezza, benessere e tutta la qualità di Mediterranea Cosmetics: l’azienda cosmetica italiana propone una linea di cofanetti ricca di prodotti per lei e per lui. Isono formulati con le materie prime che ci regala il nostro territorio: olio extra vergine di oliva, estratti di elicriso, lavanda, rosmarino, opportunamente lavorati per garantire prodotti innovativi, efficaci e confortevoli. I nuovi cofanetti Mediterranea offrono una selezione di prodotti per tutte le esigenze e sono il regalo perfetto per lui e per lei. La possibilità di ricevere i cofanetti direttamente a casa e con la, li rende ancora più speciali.