Il biondo milkshake è il colore capelli più goloso dell’estate 2025, da Kate Moss ad Alex Consani

Freddo, cremoso e dolce come un frullato alla vaniglia, si chiama Milkshake Blonde il colore capelli più ambito dell’estate 2025: parliamo di una sfumatura di biondo ispirata all’altrettanto amata bevanda aromatizzata a base ghiaccio, latte, gelato e panna fresca, per questo molto chiara e platinata, ricca di riflessi perlacei o addirittura argentati ad enfatizzare le lunghezze in modo naturale. Ma da dove viene? Su chi l’abbiamo visto? Capiamone di più: l’aiuto proviene come sempre dalle star.