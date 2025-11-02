Vittoria Ceretti ha dominato il red carpet del LACMA Art+Film Gala 2025 con un abito Gucci scintillante, completamente tempestato di cristalli dorati. Il modello con profonda scollatura all’americana e silhouette aderente esalta la sua bellezza magnetica e la naturale eleganza che l’ha resa una delle top più richieste del momento. Capelli raccolti, make-up luminoso e pochi gioielli completano un look che grida pura perfezione italiana sotto le luci di Los Angeles.