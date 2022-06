L'estate è ufficialmente iniziata e i vip nostrani amano condividere con i propri follower i momenti di relax e spensieratezza. C'è chi ha già scelto di trascorrere i primi giorni di vacanza in località balneari, chi invece, come Laura Pausini , non aspettava altro che godersi qualche giorno insieme alla propria famiglia, immortalando il momento sui social.