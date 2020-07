Valentina Sampaio, prima transgender su Sport Illustrated

Valentina Sampaio, 23 anni, è la prima modella transgender a comparire sulla copertina di Sport Illustrated. Lo era già stata per Vogue. “Un’altra grande vittoria nella lotta per la dignità e l’inclusione” scrive la modella brasiliana. "Sono nato trans in un remoto e umile villaggio di pescatori nel nord del Brasile. Il Brasile è un paese bellissimo, ma ospita anche il più alto numero di crimini violenti e omicidi contro la comunità trans nel mondo, tre volte quello degli Stati Uniti. Essere trans significa solitamente affrontare porte chiuse di fronte ai cuori e alle menti delle persone. Noi trans suscitiamo risate, insulti, reazioni spaventose e violazioni fisiche solo per il fatto di esistere. Le nostre possibilità di crescere in una famiglia amorevole e comprensiva, di avere esperienze positive a scuola o trovare un lavoro dignitoso sono inimmaginabilmente limitate."