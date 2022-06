Sabrina Salerno, hot in bikini oggi come ieri

Mancano meno di due settimane all'inizio dell'estate, ma le vip di casa nostra hanno sceltoper mostrare i. Ha superato i 50 anni, ma lei resta irresistibile, così come lo era in quella calda estate del 1987 durante la quale, con il singolo Boys (Summertime Love), conquistò davvero tutti: lei è Sabrina Salerno , e non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. Il bikini più bollente di questi giorni è senza dubbio il suo.