Il debutto agli Oscar che segna l’inizio del cambiamento

Nel 2016 Sophie Turner calca per la prima volta il red carpet degli Academy Awards con un abito argento ghiaccio dalla linea essenziale e dallo spacco laterale che lascia intravedere i sandali metallici. I capelli rosso rame portati su un lato, morbidi e luminosi, conservano ancora l’allure romantica che ricorda Sansa Stark, ma la silhouette più asciutta e la scollatura strutturata raccontano già il desiderio di uscire dal personaggio. È il momento di passaggio: non più solo la giovane star della saga, ma una presenza sempre più consapevole nel panorama fashion hollywoodiano.