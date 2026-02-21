Il debutto agli Oscar che segna l’inizio del cambiamento

Pubblicato: 21 Febbraio 2026 08:00

Nel 2016 Sophie Turner calca per la prima volta il red carpet degli Academy Awards con un abito argento ghiaccio dalla linea essenziale e dallo spacco laterale che lascia intravedere i sandali metallici. I capelli rosso rame portati su un lato, morbidi e luminosi, conservano ancora l’allure romantica che ricorda Sansa Stark, ma la silhouette più asciutta e la scollatura strutturata raccontano già il desiderio di uscire dal personaggio. È il momento di passaggio: non più solo la giovane star della saga, ma una presenza sempre più consapevole nel panorama fashion hollywoodiano.
