Sanremo 2026 è anche casual chic, i look delle Big da Ditonellapiaga a Mara Sattei
La 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana è entrata nel suo vivo: sui social e nella vita reale, non si parla praticamente d'altro che delle canzoni in gara e dei look con cui gli artisti le accompagnano sul palco. Sanremo non significa però solo glamour alle stelle e acconciature-scultura, tantomeno l'impegno dei Big in gara si esaurisce con l'esibizione di tre minuti che vediamo in tv: le loro giornate sono piene zeppe di appuntamenti legati alla kermesse ed alla promozione dei loro pezzi, per la maggior parte organizzate presso la prestigiosa Villa Nobel, e le mise scelte per l'occasione celebrano il casual chic più assoluto. Se non altro il più delle volte. Ecco Ditonellapiaga, ad esempio, mantenere con una certa coerenza la tenuta da gara anche fuori indossando una vaporosa gonna a palloncino bianca, una polo rosa, un bomber di pelle e delle pumps bianco gesso con tacco alto.