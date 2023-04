Rihanna: la nuova casa extralusso della pop star

In attesa del secondogenito, Rihanna ha deciso di allargare (letteralmente) il suo nido d’amore. A quanto pare alla cantante e imprenditrice delle Barbados (e al compagno A$AP Rocky) l’appartamento di 350 metri quadri in quel di Los Angeles andava stretto. I due hanno infatti scelto di spostarsi in un’altra casa che di metri quadri ne misura ben 800.