Dallo sport alla televisione passando per la moda, sono tanti i personaggi famosi che ci hanno lasciato in questo infausto 2023. Ilabbiamo dovuto dire addio a Gianluca Vialli , scomparso all'età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas lasciando un grande vuoto nel calcio italiano.: "Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai", aveva detto a Che tempo che fa.